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  3. Necdet Saraç ve Doğan Çağlar arasında canlı yayında ''Togg'' tartışması

Necdet Saraç ve Doğan Çağlar arasında canlı yayında ''Togg'' tartışması

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tv100'ün canlı yayınında Haber3.com yazarı Necdet Saraç ile tv100.com yazarı Doğan Çağlar arasında dikkat çeken bir Togg tartışması yaşandı.

tv100'ün ilgiyle izlenen Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında Necdet Saraç ve Doğan Çağlar arasında Togg tartışması çıktı.

AK Parti 24. Dönem Milletvekili Ali Turan, Haber3.com yazarı Necdet Saraç, CHP 26. Dönem Milletvekili Dr. Dursun Çiçek, tv100.com yazarı Doğan Çağlar ve Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük; Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. 

"Ben MHP’li değilim Cumhurbaşkanı’nın izinde ilerliyorum"

Saraç'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin İngiltere ziyaretinde 4. sanayi devrimiyle ilgili sözlerinin ardından Çağlar "Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar hassas ise yerli otomobille ilgili neden bir tane düzgün cümle kullandı mı? Hayırlı olsun dedi mi?" diyerek tepki gösterdi. Saraç, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "yerli otomobille karşı olmamız söz konusu değildir, açılış devlet tarafından siyasi şova dönüştürülmeye çalışıyor. Biz siyasi şova ortak olmayacağız. Biz fabrikayı gidip ziyaret edeceğiz, başarılar dileyeceğiz" sözlerini aktararak yanıt verdi. Çağlar "Yani demek istemiyor ki biz yerli otomobil üretilmesini değersizleştireceğiz. Bunun açıklaması budur" sözleri üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Saraç'ın "Bir MHP’linin bu kadar Erdoğan’ı savunmasına şaşıyorum" sözüne ise Çağlar "Ben MHP’li değilim Cumhurbaşkanı’nın izinde ilerliyorum" dedi.

Etiketler Doğan Çağlar Necdet Saraç togg Hande Aydemir Şimdi Konuşalım Ali Turan Dursun Çiçek
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