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Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı

Nihat Hatipoğlu hastaneye kaldırıldı
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Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, tansiyon sebebiyle hastanede tedavi altına alındı.

"SİZLERDEN DUA TALEP EDİYORUZ"

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nihat hocamız tansiyon sebebiyle hastanede şuan tedavi görmekte. Sizlerden hocamız için dua talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Nihat Hatipoğlu hastane tansiyon
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