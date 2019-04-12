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  3. 12 Nisan 2019 17:30

Nişanlı genç kız kendini astı

Aydın'da nişanlanan 18 yaşındaki Şerife İ. ahırda intihar etmiş halde bulund.

Nişanlı genç kız kendini astı
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, 2,5 ay önce nişanlanan ve evlilik hazırlığı yapan 18 yaşındaki Şerife İ., ahırda kendini tavana iple asarak, yaşamına son verdi.

Aydın Kırsal Karacaören Mahallesi Karacaağaç Mevkii'nde ailesiyle yaşayan Şerife İ., bu sabah evden çıktı. Kızlarının olmadığını fark eden aile, önce evi ardından da çevreyi kontrol etti. Ahıra girdiklerinde ise Şerife İ.'yi tavana asılı halde buldu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şerife İ.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Genç kızın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Huriye ve Ebubekir İ. çifti, kızlarının ölümüyle yıkılırken Şerife İ.'nin 2.5 ay önce Ünsal S. ile nişanlandığı, yaz aylarında yapılacak düğün için hazırlıklara başladığı öğrenildi. Jandarma, genç kızın intihar nedenini araştırıyor.

DHA

nişan , intihar , ahır
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