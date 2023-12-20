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Numan Kurtulmuş'tan, Ali Yılmaz Örnek için taziye mesajı

Numan Kurtulmuş'tan, Ali Yılmaz Örnek için taziye mesajı
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Kapatılan Refah Partisi'nin vefat eden son İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, taziye mesajı paylaştı.

Refah Partisi'nin son İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek hayatını kaybetti. Marmara İlahiyat Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedileceği öğrenilen Örnek için Numan Kurtulmuş bir taziye mesajı yayınladı. 

"ZERAFETİ VE SİYASİ OLGUNLUĞUYLA CAMİAMIZDA İZ BIRAKTI"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Örnek için taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş'un paylaştığı mesajında, "Refah Partisi'nin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Etiketler Numan Kurtulmuş Ali Yılmaz
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