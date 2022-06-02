O anlar kamerada! Kumburgaz'da feci kaza: Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

İstanbul Kumburgaz'da dün bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girmesi sonucu oluşan kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü Samet Tüfekçiler'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Otomobil takla attıktan sonra dururken, kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda Oğuzhan K.(15)'in hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 10 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan K. ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp G. (14) de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3’e yükseldi.

"SOLDU CİĞERİM GİTTİ"

Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, cenazeleri teslim almak üzere bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Oğuzhan K.'in Büyükçekmece'de, Mehmet Alp G.'in ise memleketi Ordu'da defnedileceği öğrenildi. Oğuzhan K.'in babası İlhami K., "Kazayı internette gördüm. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Alkollüymüş herhalde sürücü. Pırıl pırıl bir çocuktu. Ciğerim soldu, gitti" dedi.

"OKUYUP BÜYÜK ADAM OLACAĞIM DERDİ"

Oğuzhan K.'in dayısı Sadi Göçmen "Okuldan çıkmış eve dönmek için durağa gitmiş. Araba çok süratliyken durağa giriyor, katliam yapıyor. Katliam gibi kaza. 15-20 öğrenci varmış durakta. Trafik kurallarına uymayanların gerekli cezaları almasını istiyorum. Bizim acımız çok büyük. Lise 2'nci sınıfa geçecekti. Okuyacağım büyük adam olacağım derdi" diye konuştu.

ALKOLLÜ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan sürücü Samet Tüfekçiler'in daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu, ilk yapılan testte ise kaza sırasında alkollü olmadığı öğrenildi.