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  3. 29 Aralık 2017 08:10

O hain 17 şehit verdiğimiz saldırının faillerinden biri çıktı !

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bomba yüklü araçla ilgili gözaltına alınan teröristin, 17 şehit verdiğimiz Aktütün Karakolu'na düzenlenen saldırıda yer aldığı ortaya çıktı.

O hain 17 şehit verdiğimiz saldırının faillerinden biri çıktı !
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İstanbul'da MİT ve Emniyet birimleri 13 Aralık'ta yaptiklari ortak operasyonda bomba yüklü minibüslerle İİT toplantısının yapıldığı kongre vadisine yapilacak bombalı saldırıyı önlemişti. MİT'in verdiği istihbaratla saldırıda kullanılacak minibüslerden birisini İstihbarattan 8 saat sonra Bahçelievler bulup pusuya yatan TEM ekipleri saldırıyı düzenleyecek olan Hamza D. isimli teröristi de araç başına geldiği sırada yakalayıp gözaltına almıştı.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre, Terör örgütü PKK'nin dağ kadrosundan saldırı yapmak için İstanbula gönderildiği belirlenen teröristin verdiği bilgiler ışığında saldırıda kullanılacak olan ikinci bir araç  da Yenibosna'da bir sokak üzerinde park halinde bulunmuştu. Verdiği bilgilerle saldırının eş zamanlı çifte saldırı olacağını ifadesinde anlatan ve kendisine yardim eden isimleri tek tek söyleyen Hamza D.'nin ifadesinden yola çıkan polis, 20 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i bu gün tutuklanirken tutuklananlar arasında bulunan terörist Hamza D.'nin 9 yıl önce, Aktütün karakoluna gerçekleştirilen kalleş saldırıda yer aldığı ortaya çıktı.

MİT ve emniyet kaynaklarınca tespit edilen vesayetinin arananlar listesinde bulunan Hamza D.nin katıldığı hain saldırıda Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde bulunan Aktütün Karakolu'na 6 Ekim 2008 günü düzenlenen hain saldırıda 17 asker şehit düşmüştü.

Türkiye'yi yasa bürüyen hain saldırıda 20 askerimiz de yaralanmıştı. Bölücü terör örgütü PKK'nın 600 kişiyle gerçekleştirdiği saldırıda,  20 terörist öldürülmüştü. Hamza D.'nin de o saldırıda yer aldığı kimliğini ortaya çıkarmamak için de başkası adına düzenlenmiş sahte belge kullandığı öğrenildi. 

Milliyet

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