  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Eylül 2020 17:23

O ilde 65 yaş üstü vatandaşlara kötü haber!

Bursa'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların yasak saatlerde toplu taşımayı ücretsiz kullanma uygulaması sona erdi.

O ilde 65 yaş üstü vatandaşlara kötü haber!
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda korona virüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşların yasak saatlerde toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları sona erdi.

Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Bursa'da 65 yaş üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bu kısıtlama çerçevesinde 65 yaş üstü kişilerin toplu ulaşımdan yararlanmaları da yasaklandı. Bu karar doğrultusunda Burulaş tarafından yapılan yazılımsal değişiklikle yaşlılar bu saatlerde toplu ulaşımı kullanamayacak.

Bu karara göre, sabah saat 08.00 ila 10.00 arası ve öğleden sonra 16.30 ve 19.00 saatleri arasında 65 yaş üstü 202 bin kişi toplu ulaşımdan yararlanamayacak. BURULAŞ yazılımını günceleyerek, yeni uygulamayı bugünden itibaren yürürlüğe soktu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
bursa , 65 yaş üstü , toplu taşıma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM