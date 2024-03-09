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O ilde fırtına 3 eve zarar verdi

O ilde fırtına 3 eve zarar verdi
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde gece saatlerinde yaşanan şiddetli fırtına, uçan bir evin çatısının 3 eve ve 1 araca zarar vermesine neden oldu.

Meteoroloji bölge müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu. Hatay’da geçtiğimiz gece saatlerinde bölge bölge fırtına ve yağışlı hava etkili oldu.

3 EV, 1 ARAÇ ZARA GÖRDÜ

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde etkili olan fırtınayla 04.40 sıralarında bir sitenin çatısı uçtu. Uçan çatı, 3 eve, park halindeki 1 araca ve ağaçlara zarar verdi. Olayın gece saatlerinde yaşanmasından dolayı olayda yaralanan olmazken çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler hatay fırtına
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