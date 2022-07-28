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O ilde suya yüzde 40 zam

O ilde suya yüzde 40 zam

Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 40 zam yapıldı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Meclisinde yapılan zam oylamasına AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünün suya yüzde 40 zam teklifi, Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

ESKİ Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen başkanlığında gerçekleştirildi.

AK PARTİ VE MHP'DEN RET
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda ESKİ'nin şebeke suyuna yüzde 40 zam yapılması teklifi oylamaya sunuldu. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiği zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

Zam uygulamasının yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. 

Etiketler suya zam suya za
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