O kadının cezası belli oldu

Fatih'te 40 günlük Tuğçe bebeği denize attıkları iddia edilen anne F.K. ve sevgilisi M.T.'nin yargılandığı dava karara bağlandı. Anne F.K.'yı "iyi hal" indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık M.T.'yi ise suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraatine hükmetti.



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık F.K. hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.T. ise duruşmaya katılmadı. Söz alan sanık F.K. kendisini diğer sanık M.T.'nin azmettirdiğini savunarak, "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık F.K.'yı "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanık F.K.'a "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanık F.K.'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme heyeti, diğer sanık M.T.'ye ise isnat edilen suçun sabit olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 2017 yılının Ocak ayında şüpheliler F.K. ile M.T.'nin olay günü bebeğin masrafları konusunda tartıştıkları anlatılıyordu. Sanık M.T.'nin Tuğçe bebeği fırlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiği, F.K.'a da "Bu çocuktan kurtul. İntihar et" diyerek yönlendirdiği, F.K.'ın da olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı öne sürülüyordu. Sanıkların "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep ediliyordu.