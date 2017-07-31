O kafe sahibinin işletmeleri bir bir kapanıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, geçen Cumartesi günü Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezi’nin karşısındaki Hat Boyu’nda dolaşırken, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile adamları, korumasız olan Yılmaz Büyükerşen’e önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Vatandaşlar müdahale edince saldırganlar kaçtı.



Olaydan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden emekli polis memuru sabıkalı Mahfuz Banlı ve 3 adamı bir kurusıkı tabanca ile yakalandı. Dün Büyükşehir Belediye binası önünde toplanan yaklaşık bin kişi saldırıya tepki gösterdi. Vatandaşlara bu tür insanlara pabuç bırakmayacağını belirten Büyükerşen, kendisine saldırıda bulunan işletme sahibinin ruhsatlarının iptal edildiğini ve eşyalarını toplamaya başladığını açıkladı.







BÜFELERDEN 2'Sİ KAPANDI

YHT (Yüksek Hızlı Tren) çalışmalarında, şehir merkezinden geçen ve kenti ikiye bölen tren yolu yeraltına alındı. Eski tren yolu ise TCDD tarafından restore edilerek park haline getirildi. Yine TCDD tarafından parka 5 büfe yapıldı ve ihale ile büfelerin işletmesi 19 yıllığına Mahfuz Banlı'ya verildi. Büfelerin işletmesini yapan ve Büyükerşen'in park içerisinde masalarla yaya yolunu çok kapattıkları gerekçesiyle tartıştığı Mahfuz Banlı'ya ait işletmelerin 2'si kapandı. Yaklaşık 700 metre uzunluktaki park içerisinde yer alan 5 büfeden 3'ü ise halen hizmet veriyor.







MASA SAYISI 60'TAN 10'A İNDİ

Büyükerşen'e saldırı olayından önce her birinde 50- 60'ı bulan masa sayısı da, açık olan büfelerde 8- 10’a indirildi. Masa sayısı azaltılan büfe görünümlü kafelerdeki masalar da yayaların yürüyüş yolunu engellemeyecek şekilde kenara çekildi. Özellikle bebek arabası ve engelli vatandaşların yürümekte zorluk çektiği parktaki yolu kapatan fazla masaların kaldırılmasını vatandaşlar da olumlu karşıladı. Banlı'nın avukatı aracılığıyla ruhsatının iptali ile ilgili Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi'ne itiraz ettiği belirtildi.

Yılmaz Büyükerşen saldırının perde arkasını anlattı

SİLAH ÇEKEN YEĞENİYMİŞ

Başkan Büyükerşen'e saldırı sonrasında polis tarafından gözaltına alınan işletme sahibi Mahfuz Banlı ve 3 adamının sorgulamaları sürüyor. Büyükerşen'e yumruk atan ve silah çeken kişinin Banlı'nın yeğeni Yunus M. olduğu belirtildi. Gözaltında olan diğer şüphelilerin kimlikleri ise açıklanmadı. Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus M. ve 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği kaydedildi.



