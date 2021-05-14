O logo değişti: Muharrem İnce'nin partisinin logosu ortaya çıktı

DAMGA Yazarı Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin logosunu gösterdi.

TV 100'de yayımlanan Sağlı - Sollu programında Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nin logosu gösterildi.

Ahu Özyurt'un sunduğu, gazeteciler Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır, Metin Özkan ve Hadi Özışık'ın konuk olduğu programda, siyasette yaşanan gelişmeler ele alındı.

TV 100'deki programda konuşan DAMGA Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, "CHP'den istifa eden Muharrem İnce, salı günü saat 11.00'de partisinin kuruluşunu ilan edecek. İnce, bugün Ankara'daki parti binasına üzerinde karar kıldıkları son logoyu da astırdı. Bu logo, enerjiyi, bereketi, birliği simgeliyor" dedi.

Parti binasına asılan ve sır gibi saklanan logonun binaya asılmış fotoğrafını yakın çevredeki bir yurttaşın kendisine gönderdiğini belirten Yarkadaş, "Logonun üzeri siyah bezle kapatılmış. Ancak rüzgar örtüyü kaldırınca logo ortaya çıkmış. Yurttaşımız da 'Akşam TV 100'de programınız var, belki gösterirsiniz' diyerek yolladı" ifadesini kullandı.

Yarkadaş şunu da söyledi:

"Muharrem İnce'nin üzerinde karar kıldığı ilk logoyu 15 gün önce KRT TV'de göstermiştim. Hatırlarsanız o logo Türkiye haritası üzerine konulmuş bir @ işareti ile nazar boncuğuydu. Ancak bu logo çok eleştiri aldı. Bunun üzerine insan figürü olan bu logoda karar kılındı."