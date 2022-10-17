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O video viral oldu! Anaokuluna giden oğlunun beslenme çantasına bakın neler koymuş!

Sosyal medyada 'Bugün ne yiyorsun paşam?' başlığıyla paylaşılan video kısa zamanda viral oldu.

Anasınıfına giden oğluna yaptığı beslenme çantasını internette paylaşan annenin videosu sosyal medyada günün konusu oldu. TikTok'ta her gün oğlu Hıfzı Berkay için hazırladığı beslenme çantasını paylaşan bir annenin "Anaokula giden oğlumun 7. gün beslenmesi" başlığıyla yayınladığı son video olay yarattı.

'BUGÜN NE YİYORSUN PAŞAM?'
"Bugün ne yiyorsun paşam?" başlığıyla sosyal medyada hızla yayılan video görüntüsünde, annenin anasınıfı öğrencisi oğlu için hazırladığı beslenme çantasına koydukları görenleri şoke etti.

 BESLENME ÇANTASINA BALIK, SOĞAN, LEBLEBİ VE ŞALGAM KOYDU
Söz konusu görüntülerde beslenme çantasına kızarmış balık, çiğ soğan, leblebi ve şalgam konulduğu görüldü.

 1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
O anların videosu 1 milyondan fazla izlendi.

Etiketler beslenme çantası soğan balık
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