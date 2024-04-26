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ODTÜ’de öğrencilerden Devrim Stadyumu nöbeti

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ODTÜ’de öğrencilerin, bahar şenliklerinin 2 güne düşürülmesi ve Devrim Stadyumu’nun yasaklanması nedeniyle başladıkları nöbet 2’nci günde de devam ediyor.

ODTÜ’de rektörlüğün Bahar Şenliği’ni iki güne indirmesine ve Devrim Stadyumu’nun şenlik için kullanımını yasaklamasına tepki sürüyor. ODTÜ öğrencileri, üniversite yönetimiyle görüşme taleplerinin yanıtsız kalması üzerine Rektörlük önünde nöbete başladı. Burada çadır kuran ODTÜ öğrencileri “Devrimi alana kadar terk etmiyoruz” diyerek tüm öğrencileri nöbete çağırdı.

Nöbet 2’nci günde devam ederken, rektörlük önünde toplanan öğrenciler şarkılar söyledi.

Etiketler devrim devrim stadyumu odtü eylem protesto nöbet
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