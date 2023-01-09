Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.
Taşımalı eğitim gören öğrencilerin bulunduğu Yaşar P. idaresindeki servis minibüsü, Karaurgan köyü mevkisinde devrildi.
Kazada Gökhan P. (13) hayatını kaybetti, 14 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Arpaçay Devlet Hastanesi ile Kars'taki hastanelere kaldırıldı.
Vali Türker Öksüz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Servis sürücüsü gözaltına alındı.
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