Öğretim görevlisi, kavgayı ayırmak isterken öldü

Mersin'in Anamur ilçesinde, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi, 29 yaşındaki İbrahim Kaan Tekin yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı Tekin, ailesini ziyaret için gittiği ilçede, iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bu sırada bıçakla yaralanan Tekin, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.



