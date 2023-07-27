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Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları başlıyor

Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 7-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.

BAŞVURULAR İKİ AŞAMALI OLARAK SİSTEME ALINACAK

Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 7-14 Ağustos tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 17-21 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar ise 23 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos tarihi itibarıyla yapılacak.

Duyuruya Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Etiketler yer değiştirme öğretmen atama
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