Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu

Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin yeni bir aşka yelken açtı.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Oğulcan Engin'in YouTuber Ala Tokel ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Magazin D’nin haberine göre, İkilinin, şimdilik gözlerden uzak yerlerde buluştuğu öne sürüldü.

Bu iddia sonrası tüm gözler Oğulcan Engin'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

ALA TOKEL KİMDİR?

3 Aralık 1994’te dünyaya gelmiştir. Ala Tokel’in annesi İranlı, babası ise İstanbul doğumludur. Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya lisans bölümünden mezun olmuştur. 2018 yılının sonlarından itibaren adını sıkça duyduğumuz YouTuber Ala Tokel'in kendisine ait bir makyaj stüdyosu bulunuyor.

EZGİ EYÜBOĞLU'NDAN İMALI SÖZLER

Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun bir magazin dergisine yaptığı açıklamalar çok konuşuldu.

All dergisine konuşan oyuncu “İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?” sorusuna, “Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil” yanıtını verdi.

Engin'in eski aşkının bu göndermesine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.