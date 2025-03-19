Oğuzhan Uğur'dan gözaltılar sonrası dikkat çeken karar

Türkiye yeni güne aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu onlarca gözaltı kararıyla başlarken, Oğuzhan Uğur "Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz" diyerek tüm yayınlarını iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu en az 108 kişi sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmasıyla ilgili olarak gelişmeler yaşanmaya devam ederken dikkat çeken bir açıklama da BaBaLa TV adlı kanalıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan programcı Oğuzhan Uğur'dan geldi.

Oğuzhan Uğur yaşananlar sonrasında tüm yayınlarını iptal ederek şunları yazdı:

"Bugün yayına girecek olan ve sözü Grand Kartal Otel Yangını mağdurlarına bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon Özel programını, Cuma yayınlayacağımız Saygı1 mor ve ötesi bölümünü ve hafta sonu yayında olmasını planladığımız, sözü geçtiğimiz haftalarda katledilen Mattia Ahmet Minguzzi’nin sevgili annesi Yasemin Minguzzi’ya ve geçtiğimiz aylarda katledilen Ata Emre Akman’ın sevgili annesi Zuhal Akman’a bıraktığımız Mevzular Açık Mikrofon programlarımızın yayın tarihlerini ileri bir tarihe erteliyoruz. Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz."