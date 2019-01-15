OHAL Komisyonu'nda skandal hata

15 Temmuz’un ardından kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nda (OHAL Komisyonu) bir skandal karara imza atıldığı iddia edildi.

125 bin 600 başvurunun yapıldığı OHAL Komisyonu, bugüne kadar 50 bin 300’ünü karara bağladı. Komisyon, 46 bin 600 başvuruyu reddederken yalnızca 3 bin 700 kişinin işe geri dönüşünün önünü açtı. 250 personelin görev yaptığı ve yedi üyenin karar verici konumda olduğu komisyonun 75 bin 300 başvuru hakkında daha karar vermesi beklenirken aldığı kararlarda yaptığı yanlışlıklar isyan ettirdi.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre haftada bin 200 karara imza atmakla övünen OHAL Komisyonu, bir kararında, başvurucuların bilgilerini karıştırdı. Aynı isim ve soy isimde iki başvurucunun bilgilerini ve ihraç gerekçelerini karıştıran OHAL Komisyonu, M.Ö. isimli yurttaşın, bylock kullandığını, bir haber ajansına abonelik ücreti ödediğini ve Bank Asya’daki hesabında toplam 36 bin TL para bulundurduğunu öne sürdü. Komisyon, Konya 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nden de silahlı terör örgütü üyeliği suçundan hapis cezası aldığını öne sürdüğü M.Ö’nün işe dönüş talebine ret yanıtını verdi. Kararın kendisine ulaşmasının ardından detayları inceleyen M.Ö, komisyonun raporunda yer alan suçlamaların hiçbirinin kendisine ait olmadığını gördü ve karara itiraz etti.

"NEYLE SUÇLANDIĞIMI BİLMİYORDUM"

Benzer bir olayı, S.Ö. isimli yurttaş da yaşadı. Çocuğunu FETÖ bağlantılı bir okula gönderdiği için ihraç edilen S.Ö. de OHAL Komisyonu’ndan ret yanıtı aldı. Dosyasının bir başka başvurucununki ile karıştırıldığını gören S.Ö. Ankara 19’uncu İdare Mahkemesi’ne itiraz etti.

"KOMİSYON ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR"

OHAL Komisyonu’nun kurulduğu günden bu yana aslında işlevsiz olduğunu ifade eden HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “OHAL Komisyonu, Anayasal bir kurum olmaktan çıkmıştır. Komisyon, Anayasayı ihlal eden ve Anayasal suçlar işleyen bir komisyon olmuştur” dedi.

Skandal karışıklıklarla ilgili BirGün’e değerlendirmelerde bulunan Gergerlioğlu, “OHAL Komisyonu oldukça kötü bir fonksiyon icra etmektedir. Yüzlerce skandal dosyasına yeni iki dosya daha eklendi. Bu gibi vakalar ve komisyonun işleyiş biçimi, beraat ve takipsizlik alanlara bile ret vermesi, kurum kanaati gibi fişleme notlarıyla hareket edilmesi, kurumun hukuka aykırı bir tavır içinde olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.