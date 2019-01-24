Okul bahçesindeki kazıda şoke eden olay

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Lisesi bahçesinde basketbol potası direğinin dikilmesi amacıyla görevliler tarafından kazma ve kürekle açılan çukurda, insan kafatasına rastlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, iş makinesiyle genişletilen çukurda çok sayıda kemik bulundu.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla toplanan insan kemikleri, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.