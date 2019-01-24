Bakan açıkladı: ''Aylık 4 bin 500 lira vereceğiz''
Bakan açıkladı: ''Aylık 4 bin 500 lira vereceğiz''
Okul bahçesindeki kazıda şoke eden olay
Okul bahçesindeki kazıda şoke eden olay
Venezuela'dan yeni adım: Hepsini çekiyor
Venezuela'dan yeni adım: Hepsini çekiyor
Meteoroloji'den çok şiddetli fırtına uyarısı
Meteoroloji'den çok şiddetli fırtına uyarısı
Bu yolları kullanacaklar dikkat ! Kapatılıyor...
Bu yolları kullanacaklar dikkat ! Kapatılıyor...
Akdeniz'de korkutan deprem ! Birçok ilde hissedildi
Akdeniz'de korkutan deprem ! Birçok ilde hissedildi
Sürücülere müjde ! LPG otogaza indirim geldi
Sürücülere müjde ! LPG otogaza indirim geldi
Komşudaki grip salgını Edirne'yi alarma geçirdi
Komşudaki grip salgını Edirne'yi alarma geçirdi
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Ocak 2019 23:41

Okul bahçesindeki kazıda şoke eden olay

Kırklareli'de bir okulun bahçesinde yapılan kazıda kafatası ile insan kemikleri bulundu.

Okul bahçesindeki kazıda şoke eden olay
A+ A-

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, bir okulun bahçesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında kafatası ile insan kemikleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Lisesi bahçesinde basketbol potası  direğinin dikilmesi amacıyla görevliler tarafından kazma ve kürekle açılan  çukurda, insan kafatasına rastlandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede  güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, iş  makinesiyle genişletilen çukurda çok sayıda kemik bulundu.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla toplanan insan kemikleri, incelenmek  üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

AA

kafatası , insan kemikleri , kırklareli , bahçe , okul
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM