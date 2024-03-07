Olan TL'ye oluyor! Dolar, Euro ve altından rekor üstüne rekor

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki rekor serisi bugün de sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden bu yana aralıksız yükselişini sürdüren döviz ve değerli metaller yerel seçimlere sadece 24 gün kala Cumhuriyet tarihinin yeni rekorlarını kırmaya devam ediyor.

Bir türlü dizginlenemeyen enflasyon verileri gölgesinde yerel seçimlere kısa bir süre kala Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürüyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL seviyesine dayandı.

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İşte 7 Mart Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 31,83 TL'den başlayan Dolar 31,83 TL'den,

34,86 TL'den başlayan Euro 34,84 TL'den,

40,54 TL'den başlayan Sterlin 40,60 TL'den,

21,53 TL'den başlayan Japon Yeni ise 21,57 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 31,74 TL'den, Euro 34,61 TL'den, Sterlin 40,45 TL'den, Japon Yeni ise 21,26 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 156 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 156 Dolar'dan,

2 bin 208 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 205 TL'den,

3 bin 752 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 752 TL'den,

15 bin 446 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 15 bin 446 TL'den,

24,71 TL'den başlayan Gümüş ise 24,64 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 125 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 160 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 683 TL'den, Cumhuriyet altını 15 bin 148 TL'den, Gümüş ise 24,38 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise yükseliş devam ediyor.

Güne 66 bin 28 Dolar'dan başlayan Bitcoin 65 bin 851 Dolar'dan,

3 bin 796 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 765 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 82,79 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,09 Dolar'dan işlem görüyor.