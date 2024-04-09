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Ölüme terk edilen 4'ü çocuk 16 göçmeni Mehmetçik kurtardı

Ölüme terk edilen 4'ü çocuk 16 göçmeni Mehmetçik kurtardı
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Çanakkale açıklarında Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 4’ü çocuk, 16 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 4’ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-61’ ile Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4304’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 4’ü çocuk, 16 kaçak göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İHA

Etiketler ayvacık Çanakkale kaçak göçmen Yunanistan  türkiye
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