  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ömer Çelik'ten Danimarka'ya tepki: İnsanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır

Ömer Çelik'ten Danimarka'ya tepki: İnsanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır

Ömer Çelik'ten Danimarka'ya tepki: İnsanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır
Güncelleme:

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik devam eden saldırılarla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır." ifadelerini kullandı.

Etiketler ömer çelik kuranı kerim danimarka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AYM'den içki satışı yasağı kararını verdi
Dolar, Euro ve altın gerilmiş yay gibi...
Adana depremi sonrası olay açıklama: ''7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir''
Türkiye'nin sorunlarını bitiren CNN Türk'te saç baş yolduran canlı yayın
Orman yangını evlere sıçradı; 14 ev kül oldu!
Zehra Güneş'in tatil pozlarına yorum yağdı: O yoruma kayıtsız kalamadı
İzmir'de 8 bin yıllık keşif: Sayı taşı ve taş balta bulundu
Yaz günü sel falaketi: Araziler ve evler sular altında kaldı
İhtiyaç kredisi faizleri arttı
Operasyonda sessiz ilerleyebilen Pusat Hibrit görücüye çıktı