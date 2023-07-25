Ömer Çelik'ten Danimarka'ya tepki: İnsanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik devam eden saldırılarla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Danimarka’da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır." ifadelerini kullandı.