Omicron'a yakalanan 2 doz aşılılarda görülen 8 semptom

Covid-19 salgınına dair kısıtlamalar pek çok yerde kalkarken virüsün Omicron varyantına bağlı vaka artışları devam edediyor.

The Independent’ta yer alan habere göre, Norveç’te araştırmacılar 26 Kasım 2021’de Omicron dalgası sırasında 117 kişinin katıldığı partideki 111 kişiyi inceledi. İncelenen gruptaki 66 kişide Covid-19 tespit edildi. 111 katılımcının yüzde 89’unda iki doz mRNA aşısı vardı.

Enfeksiyon hastalıkları dergisi Eurosurveillance’da yayımlanan araştırma, iki doz aşılılarda sekiz temel semptom olduğunu gösterdi.

Belirlenen semptomların; devamlı öksürük, burun akıntısı, yorgunluk, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve hapşırık olarak aktarıldı.

Araştırma, öksürük, burun akıntısı ve yorgunluğun aşılılarda en sık görülen semptomlar olduğunu, ateşin nadir görüldüğünü gösterdi.

Aşı, virüsün ağır etkilerinden korurken üç doz aşılıların dahi Covid’e yakalanabileceği biliniyor. Aşılılarda hastalığın hafif atlatılmasının virüsün nezleden ayrıştırmayı zorlaştırdığı belirtiliyor.

Uzmanlar, Covid’in erken belirtilerinin ise yorgunluk ve baş dönmesi olabileceğini söyledi.