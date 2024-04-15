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Ordu'da cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı

Ordu'da cenaze yolunda trafik kazası: 5 yaralı
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Ordu'da cenaze yolunda bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada, ikisi ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Ordu’da, edinilen bilgiye göre, bir tanıdıklarının cenazesine giden Veysel B.’nin kullandığı 52 FL 300 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet K. yönetimindeki 52 FM 760 plakalı otomobil çarpıştı.

İKİ ARAÇ YOL KENARINA SAVRULDU

Kazanın şiddetiyle her iki araç yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlarda sıkışanlar kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza ağır yaralanan sürücüler ile her iki araçta yolcu olarak bulunan toplam 3 kişi ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Veysel B. yönetimindeki aracın bir yakınlarının cenazesine gittiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler Cenaze trafik kaza
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