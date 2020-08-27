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  3. 27 Ağustos 2020 22:46

Ordulu uzman çavuş şehit oldu

İki gün önce bir operasyonda mayına basarak ağır yaralanan Ordulu Uzman Çavuş Çetin Ak, şehit oldu.

Ordulu uzman çavuş şehit oldu
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Ordu’nun Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak, mayına basması sonucu şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce bir operasyona katılan Uzman Çavuş Çetin Ak (28), mayına basması sonucu ağır yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ardından Erzurum'a sevk edilen Uzman Çavuş Çetin Ak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu gece Trabzon'a gönderilen şehidin naaşının yarın memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde defnedilmesi bekleniyor.

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