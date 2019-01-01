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  3. 01 Ocak 2019 11:31

Orgeneral Temel neden görevden alındı?

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'in Afrin'de kazandığı tecrübeleri sahaya yansıtmak istediğini ancak karşılık bulamadığını ileri sürdü.

Orgeneral Temel neden görevden alındı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı.

Söz konusu kararı değerlendiren emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Orgeneral Temel'in isteklerinin kabul edilmediği için böyle bir atamanın olduğunu ileri sürdü. 

Ulusal Kanal'a konuşan Karataş, "Suriye'nin kuzeyine bir harekat düşünülürken görevdeki ordu komutanımız tayin oldu. Bu normal bir değişiklik değil. Bir komutan üst komuta kademesiyle herhangi bir anlaşmazlığa düşüyorsa, komutanın önerileri Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından dikkate alınmamış demektir. Suriye'nin kuzeyine yapılacak harekatın nasıl yapılması gerektiğini, gücümüzün ne olduğunu en iyi bilen İkinci Ordu Komutanı'dır. Temel Paşa önerilerinin, daha az zaiyatla harekatın daha başarılı yapılması, uygun mevsimde yapılması gibi önerilerinin dikkate alınmaması nedeniyle bu görevinde ters düşmüştür. Bunun karşılığı olarak da görev yeri değişikliği yapılmıştır" dedi.

Orgeneral Temel'in Afrin'den kazandığı tecrübeleri saha yansıtmak istediğini ancak karşılık bulamadığını iddia eden Karakatş, "Siyasi yönetimin farklı istekleri olunca Temel Paşa da bu nedenle görevi yapmakta zorluk çekmiştir. Görev yeri değişmiştir" diye konuştu.

Orgeneral Temel , İsmail Metin Temel
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