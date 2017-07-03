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  3. 03 Temmuz 2017 20:17

Ormanlık alan alev alev yanıyor !

Denizli'de bir ormanlık alanda yangın çıktı.

Ormanlık alan alev alev yanıyor !
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Denizli’nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bugün saat 19.00 sıralarında Kabaağaç Mahallesi’nde başlayan va çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürmek üzere, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 4 helikopterle, çok sayıda arazöz ve orman işiçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar ve sarp arazi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Yangının ilerlediği yönde bulunan kırsal Tekkeköy Mahallesi’nin, tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.

DHA

yangın , ormanlık alan , denizli