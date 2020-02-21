Osman Kavala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı

İş insanı Osman Kavala, 18 Şubat’ta yapılan Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın yedinci duruşmasında, birlikte yargılandığı dokuz kişiyle birlikte beraat etmişti.

Beraat kararının ardından tahliyesi beklenen Kavala hakkında aynı gün gece saatlerinde 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı bir soruşturma nedeniyle gözaltı kararı verilmişti.

Söz konusu soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala, mahkeme kararıyla 28 ay haksız yere tutulduğu tescillenen Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

YOĞUN BİR ART NİYET GÖSTERGESİ

Bu gelişmenin ardından Osman Kavala yazılı bir açıklama yaptı. Kavala’nın bugün internet sitesinden yayınlanan açıklaması şu şekilde:

* Her ne kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmeyip tutukluluğumu sürdürmesi ciddi bir hak ihlali olduysa da İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararları olumlu yönde bir adımdır.

* Ben, Gezi Davası'ndaki temelsiz kurgunun, hukuksuzlukların, tutuklama uygulamasının, yargıdaki sorunların anlaşılmasına katkıda bulunacağını ve böylelikle onarıcı bir etki sağlayacağını ümit ediyordum.

* Ancak maalesef Cumhurbaşkanı'nın müdahalesi bu imkanı engelledi, bunun arkasından ilkinden çok daha hukuksuz biçimde ve mantıksız bir suçlamayla yeniden tutuklandım. İki buçuk yıl önce bana yöneltilen bu suçlamanın tek dayanağı olan Henri Barkey ile yoğun irtibatım olduğu iddiası Emniyet’ten gelen iletişim kayıtlarıyla uzun zaman önce çürütülmüştü.

* Benim 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğum iddiası, Gezi Protestolarını planladığım ve organize ettiğim iddiasından çok daha mantıksızdır ve yoğun bir art niyeti göstermektedir.

* Maruz kaldığım bu yeni hukuksuzluğun uzun sürmeyeceğini, yargıya verdiği zararın kalıcı olmayacağını ümit ediyorum.

Tutuklanan Osman Kavala’nın ifadesi ortaya çıktı!