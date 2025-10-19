Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.39'da gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...