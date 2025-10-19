  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.39'da gerçekleşen depremin yerin 7 km derinliğinde olduğu bildirildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

text-ad
Etiketler deprem Osmaniye osmaniyede deprem deprem oldu korkutan deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin kilometrelerce karelik dev longozu da kurudu! Türkiye'nin kilometrelerce karelik dev longozu da kurudu! Kanalizasyon kazısında göçük faciası: Toprak altında kalan 2 kardeş öldü! Kanalizasyon kazısında göçük faciası: Toprak altında kalan 2 kardeş öldü! Türkiye'nin en zengini artık Murat Ülker değil! En zengin Türk iş insanı değişti... Türkiye'nin en zengini artık Murat Ülker değil! En zengin Türk iş insanı değişti... Altın neden yükseliyor sorusu yanıt buldu: İşte tarihi rallinin arkasındaki sebep! Altın neden yükseliyor sorusu yanıt buldu: İşte tarihi rallinin arkasındaki sebep! İrem Derici - Ahmet Hakan kavgası çığrından çıktı: Skandal ifadeler havada uçuştu! İrem Derici - Ahmet Hakan kavgası çığrından çıktı: Skandal ifadeler havada uçuştu! Yağışlar geldi, gitmek bilmiyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı! Yağışlar geldi, gitmek bilmiyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı! Eski gelinini öldüren zanlının cinayet sonrası yaptığı ''pes'' dedirtti! Eski gelinini öldüren zanlının cinayet sonrası yaptığı ''pes'' dedirtti! Eşsiz lezzetiyle biliniyordu... İmalathaneye mide bulandıran baskın! Eşsiz lezzetiyle biliniyordu... İmalathaneye mide bulandıran baskın! Beşiktaş yenildi, Nihat Kahveci Sergen Yalçın'ı topa tuttu Beşiktaş yenildi, Nihat Kahveci Sergen Yalçın'ı topa tuttu Türkiye'nin Maldivleri Salda'daki kabus senaryosu gerçek oldu... Türkiye'nin Maldivleri Salda'daki kabus senaryosu gerçek oldu...
Gasp ettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 5 kişiyi yaraladı, ölü olarak ele geçirildi Gasp ettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 5 kişiyi yaraladı, ölü olarak ele geçirildi Vatandaşın konut tercihi değişti: İşte en çok tercih edilen evlerin ortak özelliği Vatandaşın konut tercihi değişti: İşte en çok tercih edilen evlerin ortak özelliği Şüpheli denizaltı hava kuvvetleri tarafından vuruldu: Operasyon anı kamerada Şüpheli denizaltı hava kuvvetleri tarafından vuruldu: Operasyon anı kamerada Asrın felaketi sonrası mağaraya sığınan depremzede aile mağaralarına veda etmek zorunda kaldı Asrın felaketi sonrası mağaraya sığınan depremzede aile mağaralarına veda etmek zorunda kaldı Diyarbakır'da rezil gece! Bebek katili Öcalan'a özgürlük yürüyüşü düzenlediler! Diyarbakır'da rezil gece! Bebek katili Öcalan'a özgürlük yürüyüşü düzenlediler! Vedat Milor ''bu 2 şeyi içen kızla beraber olmam'' dedi ortalık karıştı Vedat Milor ''bu 2 şeyi içen kızla beraber olmam'' dedi ortalık karıştı Üstünde asker üniformasıyla Türk Bayrağı'na ayak basıp, sosyal medyada yayınladı! Üstünde asker üniformasıyla Türk Bayrağı'na ayak basıp, sosyal medyada yayınladı! Şehit Mehmetçik için ''ceset'' diyen DEM'li vekil özür diledi! Şehit Mehmetçik için ''ceset'' diyen DEM'li vekil özür diledi! Ankara'da metroda kara çarşaflıyla dolaşan erkek alarmı! Ankara'da metroda kara çarşaflıyla dolaşan erkek alarmı! Mide bulandıran bir ihanet... Komşusu ihbar etti; 2 çocuğunun babası akrabası çıktı! Mide bulandıran bir ihanet... Komşusu ihbar etti; 2 çocuğunun babası akrabası çıktı!