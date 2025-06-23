ÖSYM'den engelli adaylara 4 beceri temelli İngilizce dil sınavı: Türkiye’de bir ilk olacak!
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ÖSYM Başkanı Ersoy, ÖSYM tarafından Türkiye’de ilk kez 19 Temmuz'da engelli adaylar için uluslararası düzeyde 4 beceri temelli İngilizce dil sınavı uygulanacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, "ÖSYM tarafından Türkiye'de ilk kez 19 Temmuz'da engelli adaylar için uluslararası düzeyde 4 beceri temelli İngilizce dil sınavı uygulanacak" dedi.
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