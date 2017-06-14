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  3. 14 Haziran 2017 16:49

Otogarın giriş çıkışları tutuldu

İstanbul polisi, yaz tatilinin başlamasıyla otogarda vatandaşların güvenliğini sağlamak için uygulama başlattı.

Otogarın giriş çıkışları tutuldu
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İstanbul Polisi, okulların kapanıp yaz tatilinin başlamasının ardından otogarlarda vatandaşların güvenliği için uygulama başlattı. Havadan ve karadan yapılan uygulamaya özel harekat polisleri destek verdi
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri okulların kapanıp yaz tatilinin başlamasının ardından otogarlarda oluşacak yoğunlukta vatandaşların huzuru ve güvenliği için uygulama başlattı. Polisin uygulamasında vatandaşlara GBT yapılırken otogar giriş ve çıkışlarında araçlar ve insanlar didik didik arandı. Hava destekli yapılan uygulamaya özel hareket polisleri de destek verdi. Peronların arasına giren polisler burada bekleyen vatandaşları aradı.

İHA

operasyon , polis , esenler otogarı , giriş çıkış