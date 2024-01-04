Otomotiv, 2023 yılında 35 milyar dolar ile ihracat rekoru kırdı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi 2023 yılında bir önceki seneye kıyasla yüzde 13 artışla 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların rekoruna ulaştı.

Geçen yılı ülke ihracatının da lideri olarak tamamlayan sektörün payı ise yüzde 15,8 oldu. Otomotiv sektörü, aralık ayında da yüzde 1,1 artışla 3 milyar 176 milyon dolar ihracatla yine ilk sırada yer aldı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Geçen yılın son ayında 3,2 milyar dolar ile bugüne kadarki en yüksek aralık ayı ihracatına ulaştık. Geçen yılın tamamında da tüm zamanların rekor ihracatını gerçekleştirdik. Çifte rekora imza atan tüm ihracatçı firmalarımızı tebrik ederim” dedi.

GEÇEN YILIN TAMAMINDA TEDARİK ENDÜSTRİSİNDE YÜZDE 9 ARTIŞ OLDU

Geçen yıl en büyük ürün grubu olan Tedarik endüstrisinin ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 9 artarak 14 milyar 154 milyon USD, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 40,4 oldu. Aynı dönemde Binek otomobiller ihracatı yüzde 19, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 57 ve Çekiciler ihracatı yüzde 22 artarken, Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 3 geriledi.

Türkiye otomotiv sektörünün en büyük pazarı olan Almanya’ya 2023 yılında da yüzde 11 artışla 4 milyar 854 milyon USD ihracat yapıldı. Geçen yılın tamamında Fransa’ya yüzde 33, İtalya’ya yüzde 21,5 İspanya’ya yüzde 34, Polonya’ya yüzde 21, Slovenya’ya yüzde 21, Belçika’ya yüzde 13, Rusya Federasyonu’na yüzde 42, Romanya’ya yüzde 28, Hollanda’ya yüzde 30 ihracat artışı, Amerika Birleşik Devletleri’ne ise yüzde 29 ihracat düşüşü oldu.

Geçen yıl en büyük ülke grubu olan ve yüzde 68,3 pay alan AB Ülkelerine de 23 milyar 921 milyon USD ihracat yapıldı. Bu dönemde, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 28 ihracat artışı, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 22,5 ihracat düşüşü yaşandı.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ ARALIKTA DA LİDER ÜRÜN GRUBU

Geçen yılın son ayında en büyük ürün grubu Tedarik endüstrisi ihracatı ise1 milyar 109 milyon USD oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 1 düşerek 1 milyar 96 milyon USD, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı 506 milyon USD, Çekiciler ihracatı 140 milyon USD, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 44 artarak 289 milyon USD olarak gerçekleşti.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 3 oranında düşüş görülürken, yine önemli pazarlardan Rusya Federasyonu’na yüzde 2, ABD’ye yüzde 9, İtalya’ya yüzde 13 ihracat düşüşü yaşandı. Romanya’ya yüzde 56, Çekya’ya yüzde 32, Fas’a yüzde 50 ihracat artışı oldu.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan İtalya’ya yüzde 19, İspanya’ya yüzde 66, Polonya’ya yüzde 24, Cezayir’e yüzde 100, Hollanda’ya yüzde 179 ihracat artışı, Fransa’ya yüzde 18, Slovenya’ya yüzde 45, İsrail’e yüzde 44, Belçika’ya yüzde 34, Portekiz’e yüzde 58 ihracat düşüşü kaydedildi.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 18, Slovenya’ya yüzde 84, Belçika’ya yüzde 23, Almanya’ya yüzde 41 İspanya’ya yüzde 95 ihracat artışı görülürken, Fransa’ya yüzde 30, ABD’ye yüzde 100 ihracat düşüşü gerçekleşti.

Otobüs Minibüs Midibüs ürün grubunda ise İtalya’ya yüzde 49, Almanya’ya yüzde 84, İspanya’ya yüzde 254 ihracat artışları yaşandı.

FRANSA, ARALIKTA EN BÜYÜK PAZAR

Aralıkta ülke bazında en büyük pazar Fransa olurken, bu ülkeye 407 milyon USD’lik ihracat oldu. Almanya 378 milyon USD’lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, artış oranı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. İtalya’ya da yüzde 4,5 artışla 330 milyon USD ihracat oldu. Diğer pazarlardan İspanya’ya yüzde 59, Slovenya’ya yüzde 16, Romanya’ya yüzde 16, Cezayir’e yüzde 988, Hollanda’ya yüzde 71, Mısır’a yüzde 51 ihracat artışı yaşanırken, Fransa’ya yüzde 20, Belçika’ya yüzde 15, ABD’ye yüzde 17, İsrail’e yüzde 43, Portekiz’e yüzde 31 ihracat düşüşü oldu.

AB ÜLKELERİNE ARALIKTA YÜZDE 0,5 ARTIŞ

Geçen ay Avrupa Birliği Ülkeleri yüzde 66 pay ve 2 milyar 94 milyon USD ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 0,5 arttı. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12,5 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 7 arttı. Afrika Ülkelerine yüzde 49 ihracat artışı, Ortadoğu Ülkelerine yüzde 20, Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerine yüzde 15 ihracat düşüşü kaydedildi.