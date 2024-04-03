Oyların çöpe atıldığı mahallede muhtarlık seçimi yenilenecek

Edirne İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, muhtarlık için atılan oyların iddiaya göre temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atılması sonucu muhtarın belirlenemediği Umurbey Mahallesi için, 2 Haziran'da muhtarlık seçiminin yinelenmesi kararını aldı.

Edirne’de mahalli idareler genel seçimlerinde merkeze bağlı Umurbey Mahallesi’nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 6 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemlerinin ardından başlayan sayımda, 5 sandıkta sayım tamamlanarak ıslak imzayla tutanak altına alındı. İddiaya göre oyların sayıldığı 3153 numaralı sandıkta muhtarlık için kullanılan oylar, o sırada odada bulunan temizlik görevlisince, oy kullanılmayan diğer muhtarlık pusulalarıyla alınıp çöpe atıldı. Çöpe atılmasının ardından durum sandık görevlilerince tespit edilirken, muhtar adayları da duruma itiraz etti. Belediye başkanlığı ile belediye ve il genel meclis üyeleri için oyların sayılmasının ardından durum Edirne İlçe Seçim Kurulu’na bildirildi. İlçe Seçim Kurulu’nda konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili kararını açıklayan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararını aldı. Konuyla ilgili konuşan mevcut muhtar ve yeni dönem için muhtar adayı Turhan Özgünden, kararın kendilerinde şaşkınlık yarattığını dile getirdi.