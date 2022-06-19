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Oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

Oyuncu Yonca Türkman 15. kattan düşerek hayatını kaybetti

Oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa’da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman, dün sabah Gaziosmanpaşa’da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

Durum, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Etiketler oyuncu ölüm 15. kat
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