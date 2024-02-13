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Özel kalem vekili öldürülen Zeydan Karalar: Arkasında başka bir şey var

Özel kalem vekili öldürülen Zeydan Karalar: Arkasında başka bir şey var
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye çalışanı tarafından öldürülen özel kalem müdür vekili Samet G. için düzenlenen törende konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dün makamında Halk Ekmek Fabrikası çalışanı Mikail G. tarafından öldürülen özel kalem müdür vekili Samet G. için düzenlenen törende konuştu.

"O görevine aşıktı. Ne yazık ki menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Çok üzüntülüyüz" diyen Karalar, şöyle devam etti: "Sabah emniyet müdürümüze gittim. Dedim ki bu bir alışveriş, bir borç alacak meselesi asla değil. Samet o kadar temiz, dürüst bir insan ki böyle bir ilişkinin olması söz konusu değil. Türkiye ne hale geldi.

'PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ'

'Çocuklarım aç' dediği için işe aldım. Sürekli Samet'i ziyaret eden, ona yumurta getiren bir personelimiz tarafından katledildi. Ben öğleden sonra sayın başsavcımızı da ziyaret edeceğim. Ben bunları biliyorum, tanıyorum. Bunun arkasında başka bir şey var. Bunu çıkartıncaya ve hesap soruncaya kadar peşini asla bırakmayacağız."

NE OLMUŞTU?

Mikail G., dün saat 12.30 sıralarında bir süre makamında sohbet ettiği özel kalem müdür vekili Samet G.'e ateş açtı. G., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen G., belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Mikail G., polis merkezine gidip, teslim oldu. G. ise akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Etiketler zeydan karalar adana belediye
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