Özgür Demirtaş finansal yardım isteyen takipçisine yanıt verdi: Allah rızası için...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından saadet zinciri konusunda yardım isteyen takipçisine yanıt verdi.

Günümüzde ekonomik sıkıntılarla birlikte hızla yayılan saadet zinciri dolandırıcılığı bir çok vatandaşın canını yakmış durumda. Ekonomi uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise takipçisinden kendisin gelen yardım mesajını paylaşarak saadet zinciri konusunda açıklamada bulundu.

Saadet zinciri ve kolay yoldan zengin olma hayalleri... Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan takipçisine nasihat! "Allah rızası için..."

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da vatandaşların bu durumuna kayıtsız kalamadı. Sosyal medya platformu X'ten kendisine gelen bir mesajı paylaşan Demirtaş, kendisinden finansal yardım isteyen takipçisine nasihat verdi.

## "EĞER BİR ŞEY KULAĞINIZA ÇOK HOŞ GELİYORSA..."



Demirtaş paylaşımında:

"Bana böyle mesajlardan yüzlercesi geliyor. Çok ama çok üzülüyorum. Allah rızası için size enflasyonun çok üzerinde getiri vaadedenlere kanmayın.

Allah aşkına saadet zincirlerine kanmayın. Eğer bir şey kulağınıza çok hoş geliyorsa, büyük ihtimal ile doğru değildir unutmayın…"

Bana böyle mesajlardan yüzlercesi geliyor. Çok ama Çok ÜZÜLÜYORUM 😔😔😔



Allah rızası için size enflasyonun çok üzerinde getiri vaadedenlere KANMAYIN.



Allah aşkına saadet zincirlerine kanmayın 😔



Eğer bir şey kulağınıza çok hoş geliyorsa, büyük ihtimal ile doğru değildir… pic.twitter.com/HWUKMmfnwI — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 18, 2024

ÜCRETSİZ FİNANSAL OKUR YAZARLIK DERSİ

Demirtaş farklı bir paylaşımında ise toplumda finansal okuryazarlığın "berbat" olduğunu vurgulayarak ücretsiz ders vereceğini açıkladı.

Arkadaşlar ben çok nadir durumlar dışında özel ders vermiyorum. Zaten milyonlarca insana vermem de imkansız.



Ama dolandırılanlara çok üzülüyorum. Buna bir çare bulmamız lazım. Finansal okur yazarlığımız ülkecek BERBAT bir seviyede.



Yapacağım ücretsiz derste bu konuya değinmeye… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) February 18, 2024

Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Arkadaşlar ben çok nadir durumlar dışında özel ders vermiyorum. Zaten milyonlarca insana vermem de imkansız. Ama dolandırılanlara çok üzülüyorum. Buna bir çare bulmamız lazım. Finansal okur yazarlığımız ülkecek BERBAT bir seviyede. Yapacağım ücretsiz derste bu konuya değinmeye çalışacağım."