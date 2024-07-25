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Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya

Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel yıllar sonra yeniden karşı karşıya
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Bundan yıllar önce canlı yayındaki tartışmaları hala unutulmayan iki isim Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel bir kez daha karşı karşıya geldi.

2016 yılları sonunda CNN Türk canlı yayınında Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel karşı karşıya gelmişti. Batırel TCMB'nin bankası rezervleriyle ilgili unutulmaz teorisini paylaşmış ve "Şaaaak 10 milyar dolar satarım" ifadesini kullanmıştı.

Demirtaş ise önce Batırel'in ne demek istediğini anlamaya çalışmış daha sonra ise onaylamayan bakışlarla eşlik etmişti.

 Necmettin Batırel, Türkiye Gazetesi’nde yazdığı köşe yazısında Türkiye’nin 1 yılda ekonomide tarih yazdığını iddia etti.

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Batırel’e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

“1 yılda ekonomide tarih yazıldı, dünya şapka çıkarıyor, ama hâlâ ülke ekonomisini kötü göstermek için İstanbul’daki hayatın Londra’dan pahalı olduğunu söyleyenler var diyen Necmettin Batırel'e sosyal medya üzerinden yanıt veren Demirtaş “Türkiye ekonomisi iyi durumda değil. Berbat durumda.” dedi.

İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın, Necmettin Batırel'e madde madde verdiği o yanıt:

Sayın Necmettin Batırel:

Türkiye Ekonomisi İYİ durumda değil. BERBAT durumda.

1) Sizin de savunduğunuz şekilde, Merkez Bankasının bütün rezervleri eritildi.

2) Sizin de savunduğunuz şekilde, NAS Ekonomi Politikası diye bir şey adı altında Faizler Enflasyonun altına indirildi.

3) Sizin de savunduğunuz şekilde, Karşılıksız Para Basıldı.

4) Sizin asla öngöremediğiniz şekilde, Enflasyon bu yapılanların sonucunda Patlamak ne kelime PARAMPARÇA ederek PATLADI..

5) Şimdi geçmişte yapılan hataların diyetini ödüyoruz.

Lütfen Ekonomi çok iyi diyerek insanları üzmeyin.

Ekonomi elbette 2025 sonrası toparlanmaya başlayacak ama şu anda çekilen BUNCA acı siz ve sizin gibi düşünenler yüzünden

 

Etiketler prof. dr. özgür demirtaş necmettin batırel ekonomi şakkadanak tarih
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