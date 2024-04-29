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Özgür Özel 1 Mayıs kararı sonrası Bakan Yerlikaya ile görüştü

Özgür Özel 1 Mayıs kararı sonrası Bakan Yerlikaya ile görüştü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmaması yönündeki karara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefon görüşmesi yaptı ve kararın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP'li Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yaptığı telefon görüşmesinde, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda yapılmasının sembolik önemde olduğunu belirtti.

Görüşmenin devamında Özel, kutlamaların Taksim'de sorunsuz yapılması konusunda ana muhalefet partisi genel başkanı olarak kefil olduğunu ve gerekirse CHP üyelerinin de görev yapabileceğini aktardı.

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