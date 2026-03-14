Özgür Özel’den iktidara İmamoğlu resti: ''Çekiniyorsanız ev hapsine çevirin!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumu hakkında iktidara çağrıda bulunarak "İmamoğlu'nun saha çalışmalarından ve mitinglerinden çekiniyorsanız, tahliye etmiyorsanız bile ev hapsine çevirin" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, NOW TV’de katıldığı "Orta Sayfa" programında, İmamoğlu’nun tutukluluk halinin sona erdirilmesi veya koşullarının değiştirilmesi yönünde iktidara açık bir çağrıda bulundu.

"Mitinglerden Çekiniyorsanız Çözüm Belli"

Özel, yaptığı açıklamada iktidarın İmamoğlu’nun dışarıdaki siyasi etkisinden endişe duyduğuna işaret ederek şunları söyledi: "İktidara sesleniyorum; eğer Ekrem İmamoğlu'nun sokağa çıkmasından, mitinglerinden çekiniyorsanız ve bu yüzden tahliye etmiyorsanız, o zaman ev hapsine çevirin."

Arınç Görüşmesi ve "Ulak" Tartışması

Özel’in bu çıkışının, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile yaptığı dikkat çekici görüşmenin ardından gelmesi dikkat çekerken gazeteci Deniz Zeyrek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyaseten bazı mesajların medya üzerinden verilmesi bir stratejidir. Özel, Murat Yetkin aracılığıyla sadece iktidara değil, bütün Türkiye'ye 'Ekrem İmamoğlu'nu içeride haksız, hukuksuz yere tutuyorsunuz' mesajını vermiş oluyor. İktidarın, yetenekli bir siyasetçi olan İmamoğlu'nun dışarı çıkması halinde alanı çok iyi kullanacağından ve kitleleri mobilize edeceğinden endişe duyduğu okunuyor. Özel'in bu mesajı aracısız bir şekilde vermesi, Arınç gibi bir aracı kullanmasından bin kat daha etkilidir."