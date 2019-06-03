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  3. 03 Haziran 2019 19:41

Para dolu poşeti çöpe attı !

Eskişehir'de Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe etti. Jandarma çöpte bulunan para dolu poşeti alarak sahibine teslim etti.

Para dolu poşeti çöpe attı !
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Eskişehir ’de Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Jandarma tarafından çöpte bulunan para dolu poşet sahibine teslim edildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi’nde oturan Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov’a ait olduğu belirtilen 7 bin 401 dolar, bin 800 euro ve 10 Azeri manatı bulunan poşeti yanlışlıkla çöpe attı.

Çöpler belediye ekiplerince toplanarak tesise götürüldü. Kısa süre sonra paraları çöpe attığını fark eden Elshan İbrahimov hemen jandarmaya başvurdu. Ekipler Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerindeki geri dönüşüm tesisine giderek arama yaptı. Çöpte bulunan para dolu poşet sahibine teslim edildi.

DHA

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