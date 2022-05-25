Patent ve Tescil İşlemlerinde Öncü: Lider Patent

Buluş, tarım dâhil olmak üzere sanayinin gelişmesini sağlamak için ortaya konulmuş her şeydir. Buluşlar sayesinde sanayi ve insanoğlu kendini geliştirdi ve ufkunu açtı.

İşte bu buluşları 3. Kişiler tarafından kullanılmasını, kopyalanmasını, satılmasını ve buluş hakkında buluş sahibinin bilgisi dışında herhangi bir eyleme maruz kalmasını engellemek amacıyla verilen belgeye patent denmektedir. Bu noktada Lider Patent her zaman yanınızda olmaktan memnuniyet duymaktadır.

Patent almak sanıldığı kadar kolay değildir. Kişiler bireysel olarak patent başvurusunda bulunduklarında oldukça zorlu bir süreç içine girmektedirler. Lider Patent tüm bu zorlu süreçleri sizler için kolaylaştırmayı amaçlar. Süreçten bahsetmek gerekirse;

Patent Almak İçin Hangi Süreçlerden Geçmemiz Gerekir?

Patent alma sürecinin ilk adımı ön araştırma ve başvuru sürecidir. Ön araştırma sürecini atlamak çok ciddi zaman kaybına neden olabilmektedir. Bu yüzden ön araştırma sürecine azami önemi göstermek gerekmektedir. Ön araştırma sürecinde buluşunuzun bir yenilik getirip getirmediğine detaylı bir şekilde bakmanız gerekmektedir. Buluşunuz yenilik getiriyorsa eğer daha önce böyle bir buluşun ortaya atılmadığında emin olmanız gerekmektedir. Ön araştırma sürecini başarılı bir şekilde tamamladıysanız sıra başvuru sürecine geliyor.

Başvuru sürecinde patent başvuru ücreti Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesi üzerinden online olarak yatırılır ve ilk adım başlamış olur. Ön araştırma ve başvuru süreçlerini Lider patent uzman kadrosuyla müşterilerin en az zahmetle atlatması için elinden geleni yapmaktadır. Kurum da bulunan uzmanlar başvuruyu 1 ila 3 gün arası incelemeye alır. Bu inceleme sürecinde eğer bir eksiklik söz konusu ise bunun düzeltilmesi için 2 aylık bir süre tanınır. Eğer eksiklik yoksa veya eksiklik tamamlanıp kuruma tekrar iletiydiyse araştırma raporu çıkarılır. Bu araştırma raporu 15 ay gibi bir süreyi bulabilmektedir. İnceleme raporunda buluşun yenilik getirdiği ve buluş niteliği taşıdığı saptanırsa buluşun mevcut ürünlerden farklarını ve üstünlüğünü içeren buluş basamağı raporu eklenir. Patentlenebilir olduğuna karar verilen buluşlar için patent belgesi çıkarılır ve bültende duyurusu yapılır.

Patent Tescil Belgesi Neden Önemlidir?

Patent tescil belgesi buluşları sadece 3. Kişilerin eylemlerinden korumak amacıyla alınmaz. Buluşların tescil edilmesi yerli ve yabancı yatırımcılardan destek alınması için önemlidir. Patent veya tescil belgesi almış bir buluşun yenilikçi, yararlı ve türevlerinden üstün olduğu belgelerle ispatlanmış olmaktadır. Yatırımcılar bu belgeyi almış buluşlara güvenir ve yatırım yapmak için herhangi bir engel ortada olmaz. Yani kısaca buluşunuzu ticarileştirebilmek için patent tescil belgesi oldukça önemli bir unsurdur.

Buluşunuzun patentini alarak diğer kişiler tarafından çalınmasını ve kopyalanmasını engellediğiniz için halka açabilirsiniz. Halka açılan buluşun gelişimi daha kolay olur. Yakın çevrenizden veya diğer çevrelerden gelebilecek geliştirme fikirlerini alabilir bunları değerlendirebilirsiniz. Her türlü danışmanlık hizmeti ve bilgi için Lider patentin uzman kadrosuyla iletişime geçebilirsiniz.

Patentlenebilirlik Şartları Nedir?

Bir buluşun patentlenebilir olabilmesi için bazı şartları karşılıyor olması gerekmektedir. Sizler için önemli olan patent şartlarını sıraladık.

İlk olarak buluşun bir yenilik içeriyor olması gerekmektedir. Bir şeye buluş diyebilmemiz için herhangi bir yeniliğe sahip olması gerekmektedir. Bu yeniliğin daha önce yazılı, sözlü ve diğer herhangi bir şekilde oraya çıkmış olmaması gerekiyor.

Patent alma basamakları arasında bulunan buluş basamağını başarılı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Patent basamaklarının en önemli basamakları arasında buluş basamağı gösterilmektedir. Buluş basamağında, buluşunuza eş değer olan ürünler detaylı bir şekilde incelenir ve sizin buluşunuzla karşılaştırılır. Sizin buluşunuzun mevcut ürünlerden üstünlüğü, farkı ve yeniliği ne olduğu anlaşılmaya çalışılır. Bu basamakta uzmanların hemen sonuç almaması ve düşünmesi çok önemlidir.

Son aşama ise sanayiye uygulanabilirliktir. Buluşların bir hayal ürünü olmaması gerekiyor. Sanayiye uygulanabilir nitelikte olması gerekiyor. Bu bağlamda buluşlarınızı realist olarak değerlendirmeniz gerekmektedir.

Başvuru Sürecinde Hangi Belgeler Gerekli?

Başvuru sürecinde sizlerin Türk Patent ve Marka Kurumuna sunmanız gereken bazı belgeler vardır. Bunlar;

Şahıs olarak başvuruda bulunacak adaylar için nüfus cüzdanı fotokopisi gerekiyor.

Eğer tüzel kişi olarak başvuruda bulunacaksanız. Şirketin ticari unvanı, vergi levhası ve açık adresini ibraz etmeniz gerekmektedir.

Tarifname, İstemler ve Ürüne ait teknik çizimler

Vekâletname (vekil var ise)

Başvuru aşamasında yapılan ödemeye ait banka dekontu

Tüm Patent ve Tescil işlemleri için Lider Patent yanınızda. Bu uzun ve zorlu süreçte Lider Patent, sizlere uzman kadrosuyla destek oluyor. Tüm aşamaları ve gerekli belgeleri sizinle birlikte en kolay ve güvenilir şekilde hallediyor.