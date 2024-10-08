Pazar yerinde dilendi; saatlik kazancı şoke etti
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Bolu'da halk pazarında dilencilik yapan yürüme engelli adam, sadece 1 saatte 1300 TL para topladı.
Bolu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, İhsaniye Mahallesi’nde kurulan halk pazarında denetim yaptı. Ekipler denetimler sırasında pazar tezgahlarının önünde tekerlekli sandalye ile dilencilik yapan yürüme engelli Metin A.’yı fark etti. Metin A. zabıta ekipleri tarafından pazar yerinin içerisinde bulunan zabıta kontrol noktasına götürülürken üzerinden 1300 TL para çıktı. Metin A.’nın bu parayı, bir saatte topladığı ortaya çıktı. Zabıta ekipleri paraya el koyarken, Metin A’ya Kabahatler Kanuna Muhalefetten 977 Türk Lirası idari para cezası uyguladı.
DHA
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