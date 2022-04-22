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Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit operasyonunda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik operasyonu devam ederken, acı bir haber daha geldi.

Geçtiğimiz günlerde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş ile teröristler tarafından yapılan roket atarlı saldırı sonrası Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit olmuştu.

Bugün de operasyon bölgesinde görevli P.Uzm. Çvş. Furkan Gök, teröristlerle girilen çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MSB: Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehir olmuştur
Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili şu açıklamada bulunuldu:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan GÖK yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Etiketler PENÇE KİLİT ASKER şehit
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