Pençe'de SİHA ile tam isabet: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi. Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi. Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.
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