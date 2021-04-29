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  3. Pençe'de SİHA ile tam isabet: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe'de SİHA ile tam isabet: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi. Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi. Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.

Etiketler SİHA pençe operasoyn pkk terör terörist
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