Trump'a büyük şok ! Dava açıldı
Trump'a büyük şok ! Dava açıldı
İran ve Esad rejimi anlaştı ! PKK'ya...
İran ve Esad rejimi anlaştı ! PKK'ya...
Erdoğan talimatı vermişti ! 5 günde...
Erdoğan talimatı vermişti ! 5 günde...
İstanbullulara müjde ! Yüzde 50 indirimli olacak...
İstanbullulara müjde ! Yüzde 50 indirimli olacak...
Galatasaray'dan Belhanda için bomba teklif !
Galatasaray'dan Belhanda için bomba teklif !
Ege'de ikinci deprem ! Beşik gibi sallanıyor
Ege'de ikinci deprem ! Beşik gibi sallanıyor
Adana'da belediyede sıcak saatler ! Müdürü rehin aldı...
Adana'da belediyede sıcak saatler ! Müdürü rehin aldı...
İran televizyonundan şoke eden görüntüler
İran televizyonundan şoke eden görüntüler
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 12 Haziran 2017 22:07

Pervin Buldan gözaltına alındı !

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan gözaltına alındı