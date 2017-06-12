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Pervin Buldan gözaltına alındı !
12 Haziran 2017 22:07
Pervin Buldan gözaltına alındı !
Meclis Başkanvekili Pervin Buldan gözaltına alındı
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Meclis Başkanvekili HDP'li Pervin Buldan gözaltına alındı
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