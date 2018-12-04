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  3. 04 Aralık 2018 21:57

Pilotun telefonuna gelen mesaj korkuttu

Trabzon Havalimanı'nda özel bir uçağın kalkış için hazırlık yapan pilotun cep telefonuna gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı.

Pilotun telefonuna gelen mesaj korkuttu
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Trabzon Havalimanı'nda özel uçağın kalkış için hazırlık yapan pilotuna cep telefonundan 'Uçakta bomba var' mesajı geldi.

Uçakta yapılan aramada herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, polis cep telefonu mesajını gönderen kişiyi belirlemek için çalışma başlattı.

Trabzon Havalimanı'ndaki olay, pazar günü meydana geldi. Adı öğrenilemeyen iş insanına ait özel uçağın pilotu Z.H.'nin cep telefonuna, kalkış için hazırlık yaptığı sırada 'Uçakta bomba var' mesajı geldi. Pilot, tanımadığı numaradan gelen mesajı görünce durumu hemen kuleye bildirdi. Kulenin bilgi vermesi üzerine de uçağa çok sayıda polis ekipleri yönlendirildi. Uçakta yapılan arama ve incelemelerde herhangi bir patlayıcı maddeye rastlanmadı.

Pilot Z.H. mesaj atan kimliği belirsiz kişiden şikâyetçi olurken, polis asılsız bomba ihbarını yapan mesajın gönderildiği cep telefonu numarasının sahibini tespit etmek için çalışma başlattı.

DHA

trabzon havalimanı , telefon , pilot
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