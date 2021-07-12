Piyasalar ne normalleşme dinledi ne de bayram... Dolar, Euro ve Altın kritik sınırda

Döviz fiyatları yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar, Euro ve altın Kurban Bayramı haftası öncesinde yeni haftaya da yükselişle başladı.

Piyasalar yeni haftaya da yükselişle başladı. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtirken piyasalardaki yükseliş sürüyor. Uluslararası piyasalarda spot altının fiyatı 2 haftanın zirvesine yakın seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon yaratacağı endişesi ve dolardaki zayıflık altın fiyatlarını destekler nitelikte.

Dolar 8,65 TL'den, Euro 10,29 TL'den, Sterlin ise 12,05 TL'den işlem görüyor.

Gümüş 7,26 TL2den fiyatlanırken, onsu 1.803 dolar olan altında, gram altın 497/501, çeyrek altın 806/824 Cumhuriyet altını ise 3.318/3.358 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 34 bin 323 dolardan, Etherium ise 2 bin 150 dolardan fiyatlanıyor.

CARİ AÇIK AÇIKLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.