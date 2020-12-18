Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik: Döviz düştü, altın yükseliyor!

Piyasalar yeni güne dikkat çeken bir hareketlilikle başladı. Dolar 7,73 TL'den, Euro 9,48 TL'den, Sterlin ise 10,48 TL'den işlem görürken, gram altın 467, gümüş 6,41 TL'den fiyatlanıyor. Bitcoin ise 22 bin 922 dolar seviyesinde.

Ons'u 1.881 dolardan işlem gören altında, gram altın 463/467 TL, çeyrek altın 751/767 TL, Cumhuriyet altını ise 3.092/3.125 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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2021'DE ALTIN NE KADAR OLACAK?

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur merak edilirken, bazı vatandaşların altına yatırım yapmak için kredi çektiği haberleri gelmeye başladı. Aşı haberleri ile belirsiz durumda olan altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak herkesin merak ettiği bir konu oldu. Uzmanların altın yorumu ise şöyle;

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal Fed kararına ilişkin yaptığı açıklamada; "Aralık ayı içerisinde yükselişin görüldüğü ons altında 50 günlük üssel ortalama (1864 dolar) test edilirken, dün gerçekleşen Fed toplantısında varlık alım programına ilerleme kaydedilinceye kadar devam edileceğine yönelik vurgu ons altını destekledi. Fed sonrasında etkili olan alımlarla 50 günlük üssel ortalaması (1864 dolar) üzerinde fiyatlanan ons altında, ortalama üzerinde tutunma sağlanmasına durumunda yükselişlerin devam ettiği izlenebilir."dedi.

YERLİ YATIRIMCI DÖVİZ VE ALTIN ALIYOR

Yılbaşından beri ise lokaller 38 milyar dolar değerinde döviz ve altın aldı. Aynı rakam 2019'da 32 milyar dolardı.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, "Fiyatlamalara baktığımızda hala endişelerin olduğunu görüyoruz. Burada yaptırım söylemlerinin ikili ilişkileri zedeleme endişesi var ancak zamanla azalıyor" diyerek, şöyle devam etti:

"Bir başka konu ise TCMB'nin net mesajlarına rağmen yeni bir faiz artışı ya yapılmazsa endişesi. Bu da geçmiş uygulamalardan kalma endişeleri yansıtıyor. 24 Aralık tarihinin önemi artmış durumda. Sonrasında piyasalar biraz tatil nedeniyle hacimsiz olacak ancak TCMB'den büyük bir sürpriz gelmezse özellikle önümüzdeki yılın ilk ayları Türkiye piyasaları açısından pozitif ayrışma yaşaması çok olası."

Dolarda 17 yılın en kötü son çeyreği

Fed'in salgın sürecinde piyasaları destekleyen güvercin tutumunun süreceğini bir kez daha teyit etmesi ve ABD'de 908 milyar dolarlık destek paketinde uzlaşıya yaklaşılması, küresel risk iştahını artırıyor. Sidney merkezli CMC Markets Baş Stratejisti Michael McCarthy, Reuters'a verdiği demeçte "Dünya 2021’deki büyümeye ilişkin iyimserleştikçe, dolar daha da yumuşadı” dedi. Dolar endeksi de gelişmelere paralel Nisan 2018’den bu yana ilk kez 90 düzeyinin de altına indi ve dün 89.767 düzeyine kadar geriledi. McCarthy, dolarda zayıflamanın devam edeceği ihtimalinin masada olduğuna da vurgu yaptı.

Yabancı girişi 11-12 milyar dolar

Yabancı yatırımcıların son 2 yılda Türkiye portföylerini sert satışları sonrası yeniden girişleri görülüyor. Bankacıların hesaplamalarına göre ekonomi yönetimindeki değişim sonrası 11-12 milyar dolarlık yabancı girişi yaşandı. Aynı dönemde lokaller ise döviz ve altın varlıklarını 7-7.5 milyar dolar artırdı.

Son dönemde lokallerin yoğun dövize yöneliminin bir miktar zayıfladığına dikkat çeken bankacılar bunun TL için pozitif olduğuna dikkat çekiyorlar. Lokaller henüz döviz varlıklarını belirgin şekilde TL’ye çevirmeseler de yeni yönelimleri de artan mevduat getirileriyle azalmış durumda.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon sıfırın altında gerçekleşti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkılaştırıldığı kasım ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde belirlendi.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, BoE Para Politikası Kurulu'nun (MPC) politika faizini yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım programını da 895 milyar sterlinde tuttuğu belirtildi. Kararın oy birliği ile alındığı bildirildi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenmedik şekilde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 12 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi artarak 885 bine çıktı.